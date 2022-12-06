Власти Чукотки отменили занятия в школах из-за метели

Уроки для учеников школ Анадыря отменены в связи с непогодой. Соответствующее заявление сделал глава Чукотки Роман Копин.
Как отметил глава региона, на Анадырь и восток округа обрушилась сильная пурга. По прогнозам синоптиков, ветер усилится до 37-42 метров в секунду. Кроме отмены школьных занятий власти распорядились приостановить движение общественного транспорта.
Погода на Чукотке повлияла на авиасообщение. Аэропорты задерживают рейсы до улучшения условий. Коммунальные службы и МЧС региона работают в усиленном режиме.
На днях мощный снегопад обрушился на Петербург. Улицы Северной столицы начали обрастать сугробами. Похожая ситуация была прошлой зимой, но Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым вновь оказался совершенно не готов к такому развитию событий.