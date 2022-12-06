Власти Чукотки отменили занятия в школах из-за метели

На днях мощный снегопад обрушился на Петербург. Улицы Северной столицы начали обрастать сугробами. Похожая ситуация была прошлой зимой, но Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым вновь оказался совершенно не готов к такому развитию событий.