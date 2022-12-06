Блинкен озвучил цели США в украинском конфликте

В конфликте на Украине американская сторона стремится помочь Киеву вернуть земли, находящиеся под контролем РФ с 24 февраля. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время конференции The Wall Street Journal.
Глава американской дипломатии отметил, что Белый дом сфокусирован на продолжении текущих действий для «защиты Украины». Одновременно с этим Блинкен оставил без ответа вопрос, по силам ли украинской армии «вернуть Крым». Госсекретарь добавил, что украинцы самостоятельно решают, «куда они хотят идти и когда», однако делают это при поддержке США и «десятка стран по всему миру».
По словам Блинкена, США стремятся к установлению «длительного мира» в ходе переговоров по украинскому кризису. Глава американской дипломатии не исключает, что конфликт в Донбассе завершится путем дипломатии и налаживания диалога между Киевом и Москвой.