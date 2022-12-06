Блинкен озвучил цели США в украинском конфликте

Глава американской дипломатии отметил, что Белый дом сфокусирован на продолжении текущих действий для «защиты Украины». Одновременно с этим Блинкен оставил без ответа вопрос, по силам ли украинской армии «вернуть Крым». Госсекретарь добавил, что украинцы самостоятельно решают, «куда они хотят идти и когда», однако делают это при поддержке США и «десятка стран по всему миру».