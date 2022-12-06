CNBC: Apple обсуждает с Нью-Дели перенос производства iPad в Индию

Такое решение корпорации может быть связано с ухудшением отношений между Вашингтоном и Пекином. Еще одной причиной является нарушение цепочки поставок из-за действия антикоронавирусных мер в Китае. По мнению аналитиков, перенос производства может занять много времени из-за нехватки квалифицированных специалистов.