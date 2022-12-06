CNBC: Apple обсуждает с Нью-Дели перенос производства iPad в Индию

Apple может перенести часть производства планшетов iPad из Китая в Индию. Руководство компании уже начало переговоры по этому вопросу с индийским правительством, передает телеканал CNBC.
Такое решение корпорации может быть связано с ухудшением отношений между Вашингтоном и Пекином. Еще одной причиной является нарушение цепочки поставок из-за действия антикоронавирусных мер в Китае. По мнению аналитиков, перенос производства может занять много времени из-за нехватки квалифицированных специалистов.
На сегодняшний день Apple уже производит на территории Индии старые iPhone и некоторые виды новой 14-й модели. По словам Джина Манстера из Loup Ventures, в ближайшие пять лет компания намерена нарастить выпуск смартфонов во многих страна, среди которых Вьетнам, США и Малайзия.
О переносе части производства Apple за пределы Китая ранее писала газета Wall Street Journal. По информации журналистов, этому способствовали беспорядки на заводе корпорации в Чжэнчжоу.