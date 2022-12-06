Responsible Statecraft: Запад не пытался убедить Киев выполнять Минские соглашения

США и Евросоюз проявили безучастность, даже не попытавшись убедить Украину в необходимости выполнять свою часть обязательств по Минским соглашениям. Об этом написало издание Responsible Statecraft.
Официально Вашингтон делал вид, что поддерживает договоренности, однако в реальности он не предпринял ничего, чтобы подтолкнуть Украину, говорится в статье. Отмечается, что издание существует в рамках деятельности Института ответственного управления, финансируемого американским миллиардером Джорджем Соросом.
Ранее портал раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. По мнению издания, в ходе своего выступления на саммите G20 глава государства делал заявления, противоречащие истории отношений Киева и Москвы.