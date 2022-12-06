Responsible Statecraft: Запад не пытался убедить Киев выполнять Минские соглашения

Официально Вашингтон делал вид, что поддерживает договоренности, однако в реальности он не предпринял ничего, чтобы подтолкнуть Украину, говорится в статье. Отмечается, что издание существует в рамках деятельности Института ответственного управления, финансируемого американским миллиардером Джорджем Соросом.