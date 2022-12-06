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Власти Канады направят Украине 11 миллионов долларов на разминирование территорий

Политика
Власти Канады направят Украине 11 миллионов долларов на разминирование территорий

Канада выделит Украине порядка 11 миллионов долларов на поставки оборудования для разминирования территорий. Об этом сообщает издание Globe and Mail.

Согласно данным СМИ, о финансовой помощи власти Канады объявили в понедельник. Выделяемые средства направят на системы по обнаружению и ликвидации мин неразорвавшихся снарядов.

Западные страны регулярно поставляют помощь Киеву после старта российской спецоперации. Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стране требуется больше нового вооружения. Дипломат призвал страны обеспечить очередную поддержку на фоне обстрела критически важных объектов инфраструктуры.
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