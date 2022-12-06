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Global Times: США приблизили разгром своей гегемонии вмешательством в украинский конфликт

Политика
Global Times: США приблизили разгром своей гегемонии вмешательством в украинский конфликт

Соединенные Штаты решили вмешаться в конфликт на Украине, чтобы извлечь из него максимальную выгоду. Однако это показало необходимость разгрома американской гегемонии, пишет китайское издание Global Times.

Авторы публикации отметили, что в рамках украинского кризиса США регулярно призывают Европу изолировать Россию. Вместе с этим Вашингтон своими действиями провоцирует жестокую конкуренцию, целью которой является ухудшение экономики ЕС.

Все это приводит к тому, что США стремительно теряют доверие своих союзников. Ослабевает и гегемония государства, маскирующаяся под «международным порядком». Журналисты уверены, что устройство мира должно основываться на построении человеческого сообщества с общим будущим, а не на подчинении США.

Как пишет Global Times, предстоящее десятилетие может стать решающим для всех стран. Авторы публикации считают, что оно должно быть связано именно с разгромом гегемонии Вашингтона.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил цели Белого дома в переговорах по украинскому конфликту. По его словам, Вашингтон стремится к справедливому и длительному миру.
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