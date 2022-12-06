Global Times: США приблизили разгром своей гегемонии вмешательством в украинский конфликт

Все это приводит к тому, что США стремительно теряют доверие своих союзников. Ослабевает и гегемония государства, маскирующаяся под «международным порядком». Журналисты уверены, что устройство мира должно основываться на построении человеческого сообщества с общим будущим, а не на подчинении США.