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США планируют передать Тайваню 100 ракет ПРО

Армия
США планируют передать Тайваню 100 ракет ПРО

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки армии Тайваня партии из 100 боеприпасов для противоракетной обороны Patriot. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg.

По данным издания, пакет военной помощи будет включать в себя радиолокационное и сопутствующее оборудование. Общая сумма сделки составит примерно 882 млн долларов.

Источник агентства утверждает, что предложение сделано на основе договора, заключенного между властями США и Тайваня еще в 2010 году. Ожидается, что официально Госдепартамент озвучит это предложение 6 декабря, после чего оно поступит на рассмотрение в конгресс.
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