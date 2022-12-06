Два юноши погибли в столкновении «девятки» и тягача в Новосибирске

Двое молодых парней 17 и 18 лет погибли в результате автоаварии в Новосибирске. На дороге столкнулись отечественный ВАЗ-2109 и тягач Renault, сообщили в региональных экстренных службах.
По имеющейся информации, «девятка» выехала со второстепенной дороги и не уступила иномарке. В результате ДТП погиб водитель ВАЗа и его пассажир 2005 года рождения. В больницу также попал неустановленный пассажир отечественного авто. Водитель грузовика не пострадал.
Все детали и обстоятельства автокатастрофы устанавливаются. В произошедшем предстоит разобраться правоохранителям.
Накануне десятилетний мальчик попал под колеса Audi в центре Екатеринбурга. Ребенок, перебегавший проезжую часть в неположенном месте, госпитализирован.