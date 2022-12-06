Два юноши погибли в столкновении «девятки» и тягача в Новосибирске

По имеющейся информации, «девятка» выехала со второстепенной дороги и не уступила иномарке. В результате ДТП погиб водитель ВАЗа и его пассажир 2005 года рождения. В больницу также попал неустановленный пассажир отечественного авто. Водитель грузовика не пострадал.