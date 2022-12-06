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Россиянам рассказали, как выбрать хорошую красную икру

Общество
Россиянам рассказали, как выбрать хорошую красную икру

Многие любят красную икру, однако при покупке данного деликатеса можно выбрать несвежий или приготовленный с нарушением санитарных норм товар. Как избежать такой ошибки, рассказал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

По его словам, чтобы обезопасить себя от покупки некачественной красной икры, важно обращать внимание на ее упаковку. Савельев порекомендовал выбирать продукт, продаваемый в жестяных банках с выбитой изнутри датой упаковки, передает радио Sputnik.

Также важно, чтобы деликатес был именно с Камчатки. Все остальные случаи, когда икра продается на развес, в пластиковой упаковке, либо была упакована под Москвой или под Тулой, являются ненадежными. По словам Савельева, это сравнимо с лотереей.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал свод правил по правильному выбору красной икры. В ведомстве порекомендовали отдавать предпочтение продукту с целыми, одинаковыми и упругими икринками.
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