Умерла звезда фильма «Двое: я и моя тень» Кирсти Элли

Американская актриса Кирсти Элли умерла в возрасте 71 года. Об этом сообщила семья голливудской звезды.
Элли запомнилась телезрителям по ролям в семейных комедиях «Двое: я и моя тень», «Смотрите, кто заговорил!» и «Уж кто бы говорил». Известно, что актриса боролась с раком.
Дети артистки разместили трогательный пост в Twitter-аккаунте, с любовью назвав свою мать свирепой и невероятной. По их словам, страшный диагноз Элли был выявлен совсем недавно. Информация о церемонии прощания и похоронах пока неизвестна.