Пара вертолетов Ка-52 и Ми-24 уничтожила пункт управления ВСУ в зоне спецоперации

Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-24 работают в зоне сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Кадры нанесения ракетного удара показали в Минобороны.
По данным военного ведомства, рубеж открытия огня располагался рядом с линией боевого соприкосновения. Экипажи «Аллигатора» и «Крокодила» подлетели к пункту управления ВСУ на малой высоте и выпустили ракеты.
Готовность к вылету и исполнение боевых задач отслеживает инженерно-технический состав. После посадки специалисты обслуживают вертолеты, чтобы отправить их на новое задание.
Руководство Центрального военного округа указывает на высокую эффективность работы экипажей боевых вертолетов в зоне спецоперации. Винтокрылым машинам удается успешно ликвидировать позиции противника.
Накануне российские военнослужащие вывели из строя радиолокационные станции ВСУ в Херсонской области. Для этого были задействованы дроны-каминадзе.