SHAMAN признался, что его не смущает значительная разница в возрасте с супругой

Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, уже несколько лет живет в браке с Еленой Мартыновой. Однако мало кто знает, что супруга исполнителя старше его на 14 лет, пишет Пятый канал.
Сам артист признался, что разница в возрасте его не смущает. По словам Дронова, внутренне он ощущает себя намного старше, поэтому поговорить с супругой всегда есть о чем. SHAMAN даже добавил, что гораздо легче ему находить общий язык с людьми, чей возраст перевалил за 60 лет.
Мартынова является второй женой исполнителя. От первой супруги у него есть дочь Варвара, однако встречаться с ней получается нечасто из-за плотного графика.