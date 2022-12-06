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SHAMAN признался, что его не смущает значительная разница в возрасте с супругой

Шоу-бизнес
SHAMAN признался, что его не смущает значительная разница в возрасте с супругой

Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, уже несколько лет живет в браке с Еленой Мартыновой. Однако мало кто знает, что супруга исполнителя старше его на 14 лет, пишет Пятый канал.

Сам артист признался, что разница в возрасте его не смущает. По словам Дронова, внутренне он ощущает себя намного старше, поэтому поговорить с супругой всегда есть о чем. SHAMAN даже добавил, что гораздо легче ему находить общий язык с людьми, чей возраст перевалил за 60 лет.

Мартынова является второй женой исполнителя. От первой супруги у него есть дочь Варвара, однако встречаться с ней получается нечасто из-за плотного графика.
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