SHAMAN признался, что его не смущает значительная разница в возрасте с супругой

Сам артист признался, что разница в возрасте его не смущает. По словам Дронова, внутренне он ощущает себя намного старше, поэтому поговорить с супругой всегда есть о чем. SHAMAN даже добавил, что гораздо легче ему находить общий язык с людьми, чей возраст перевалил за 60 лет.