Пьяный водитель Nissan устроил ДТП с четырьмя пострадавшими в Нижнем Тагиле

Предварительно установлено, что водитель первой иномарки не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Hyundai. Водитель второй иномарки попал в больницу с сотрясением мозга, а две его пассажирки получили ссадины и отказались от помощи врачей.