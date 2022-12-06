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Пьяный водитель Nissan устроил ДТП с четырьмя пострадавшими в Нижнем Тагиле

Происшествия
Пьяный водитель Nissan устроил ДТП с четырьмя пострадавшими в Нижнем Тагиле

Столкновение Nissan Qashqai и Hyundai Sonata произошло 5 декабря на Свердловском шоссе со стороны Южного подъезда к Нижнему Тагилу. В результате ДТП травмы получили четыре человека.

Предварительно установлено, что водитель первой иномарки не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Hyundai. Водитель второй иномарки попал в больницу с сотрясением мозга, а две его пассажирки получили ссадины и отказались от помощи врачей.

Предполагаемый виновник ДТП тоже отказался от поездки в больницу, несмотря на резаные раны головы и шеи. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД нашли следы алкоголя в его организме.

В отношении водителя Nissan составлены два протокола. Ему грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Жуткое ДТП с тремя погибшими ранее произошло в Пермском крае. Там в результате столкновения с Mercedes полностью выгорел отечественный УАЗ.
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