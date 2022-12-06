Пьяный водитель Nissan устроил ДТП с четырьмя пострадавшими в Нижнем Тагиле

Столкновение Nissan Qashqai и Hyundai Sonata произошло 5 декабря на Свердловском шоссе со стороны Южного подъезда к Нижнему Тагилу. В результате ДТП травмы получили четыре человека.
Предварительно установлено, что водитель первой иномарки не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Hyundai. Водитель второй иномарки попал в больницу с сотрясением мозга, а две его пассажирки получили ссадины и отказались от помощи врачей.
Предполагаемый виновник ДТП тоже отказался от поездки в больницу, несмотря на резаные раны головы и шеи. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД нашли следы алкоголя в его организме.
В отношении водителя Nissan составлены два протокола. Ему грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.
Жуткое ДТП с тремя погибшими ранее произошло в Пермском крае. Там в результате столкновения с Mercedes полностью выгорел отечественный УАЗ.