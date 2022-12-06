Минобороны Тайваня сообщило о приближении 20 самолетов КНР

Пекин разместил четыре корабля Народно-освободительной армии КНР и 20 самолетов в регионе, прилегающему к Тайваню. От этом говорится в ежедневной сводке минобороны острова.
По данным ведомства, семь самолетов осуществили заход в опознавательную зону системы противовоздушной обороны. Речь идет об истребителях J-16, бомбардировщиках H-6 и Kj-500, предназначенного для дальнего радиолокационного обнаружения.
В ответ на действия Китая был поднят воздушный патруль. Уточняется, что он передал предупреждения китайским самолетам. Также были развернуты зенитные ракетные комплексы.
Ранее США допустили возможность «вторжения» Китая на Тайвань. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.