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Yonhap: КНДР открыла огонь в сторону моря в ответ на действия Южной Кореи

Происшествия
Yonhap: КНДР открыла огонь в сторону моря в ответ на действия Южной Кореи

Генеральный штаб Корейской народной армии КНДР приказал своим военным открыть огонь из артиллерии в сторону моря в качестве ответной меры на действия Вооруженных сил Южной Кореи. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Поводом для таких действий, как утверждает издание, стало проявление активности южнокорейских военных на границе с КНДР. Официальных комментариев от Сеула и Пхеньяна по этому поводу не поступало.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что намерен защитить свою страну от внешней агрессии мощнейшим ядерным оружием. Из-за этого обстановка в южноазиатском регионе может быть дестабилизирована.
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