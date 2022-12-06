Yonhap: КНДР открыла огонь в сторону моря в ответ на действия Южной Кореи

Генеральный штаб Корейской народной армии КНДР приказал своим военным открыть огонь из артиллерии в сторону моря в качестве ответной меры на действия Вооруженных сил Южной Кореи. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.
Поводом для таких действий, как утверждает издание, стало проявление активности южнокорейских военных на границе с КНДР. Официальных комментариев от Сеула и Пхеньяна по этому поводу не поступало.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что намерен защитить свою страну от внешней агрессии мощнейшим ядерным оружием. Из-за этого обстановка в южноазиатском регионе может быть дестабилизирована.