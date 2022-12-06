Ураган сорвал крышу детского сада в Чите

ЧП произошло в Чите. Сильные порывы ветра сорвали крыши одного из детских садов и училища культуры. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По словам источника, подобное уже случалось два года назад. Тогда ветер повредил крышу училища, но кровлю отремонтировали.
На месте происшествия работают не менее 56 сотрудников экстренных служб и шесть единиц спецтехники. Проводятся работы по ликвидации последствий урагана.
По данным синоптиков, штормовое предупреждение в городе будет действовать до 7 декабря. Местами порывы ветра могут достигать 28 м/с.
Ранее мощный ветер обрушился на Владивосток. Очевидцы опубликовали фотографии сорванных крыш и перевернутую остановку общественного транспорта.