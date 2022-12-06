МЧС: число погибших при взрыве газа в пятиэтажке Нижневартовска возросло до семи

Тело седьмого человека обнаружили на месте взрыва жилого дома в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
В воскресенье, 4 декабря в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске прогремел взрыв, в результате чего обрушились два подъезда. Сообщалось о шести погибших, теперь число жертв увеличилось до семи.
Виновник взрыва, занесший газовый баллон в дом, находится в больнице – врачи оценивают его состояние как тяжелое. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.
В доме до сих пор сохраняется угроза новых обрушений — десятки семей потеряли кров в двадцатиградусный мороз. В городе введен режим ЧС муниципального характера.