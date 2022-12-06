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Десятилетний мальчик попал под колеса Audi в центре Екатеринбурга

Происшествия
Десятилетний мальчик попал под колеса Audi в центре Екатеринбурга

Водитель Audi Q3 сбил десятилетнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неположенном месте. Авария произошла 5 декабря в 23:16 (21:16 по московскому времени) на улице Антона Валека, дом 13.

Предварительно установлено, что 37-летний водитель иномарки двигался со стороны Маршала Жукова в направлении Вайнера. В это время на проезжей части неожиданно оказался ребенок. Мужчина нажал на тормоза, но избежать столкновения не смог.

Ребенок получил травмы, его госпитализировали. Водитель в момент ДТП был трезв, однако до этого случая он десять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Серьезное ДТП с тремя пострадавшими ранее произошло на трассе в Тюмени. Водитель Lada выехал на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение с несколькими машинами.
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