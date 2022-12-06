Блинкен: США не заинтересованы в конфликте с Китаем

Вашингтон находится в напряженном соперничестве с Пекином, однако американская сторона не хочет допускать прямой конфронтации с КНР. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции Wall Street Journal.
По словам чиновника, Вашингтон считает важным поиск путей кооперации с Поднебесной по общим вопросам.
«Мы находимся в напряженном соперничестве. Мы не хотим, чтобы оно перешло в конфликт», — сообщил глава американской дипломатии.
На днях Блинкен заявил, что диалог Вашингтона с Москвой возможен при заинтересованности от российской стороны. При этом президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что страна всегда открыта к переговорам по вопросу украинского кризиса.