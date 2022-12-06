Жительница Нигерии заживо закопала внебрачного младенца у туалета

Полиция задержала жительницу Нигерии за убийство собственного ребенка. Преступление было совершено в штате Джигава, о чем передает Vanguard.
Матерью малыша оказалась 30-летняя Балараба Шеху. Она забеременела от своего 25-летнего любовника Амаду Сейла. Женщина пообещала возлюбленному избавиться от ребенка сразу после его рождения. В итоге она закопала младенца в яме, которую выкопала недалеко от уличного туалета у своего дома.
Полиция узнала о преступлении и достала ребенка из могилы. Малыша доставили в больницу, но спасти не смогли. Женщину и ее любовника уже задержали, они находятся под стражей. Сейчас расследование продолжается.
В Петербурге 20-летняя девушка выбросила новорожденного ребенка в окно. По словам самой молодой матери, малыш родился уже мертвым.