Жительница Нигерии заживо закопала внебрачного младенца у туалета

Матерью малыша оказалась 30-летняя Балараба Шеху. Она забеременела от своего 25-летнего любовника Амаду Сейла. Женщина пообещала возлюбленному избавиться от ребенка сразу после его рождения. В итоге она закопала младенца в яме, которую выкопала недалеко от уличного туалета у своего дома.