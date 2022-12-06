Блинкен: США стремятся к установлению «длительного мира» в ходе переговоров по Украине

Вашингтон хочет, чтобы в результате переговоров по украинскому кризису установился справедливый и длительный мир. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, принявший участие в конференции The Wall Street Journal.
В ходе беседы с журналистами он не исключил, что конфликт в Донбассе завершится благодаря дипломатии и налаживанию диалога между сторонами. При этом в конце переговорного процесса международное сообщество «должно увидеть справедливый и длительный мир».
Также Блинкен подчеркнул, что Белый дом не собирается допускать установления «надуманного» мира для Украины.
Меж тем конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала организовать аудит средств, которые Киев получил от Вашингтона в качестве финансовой и военной помощи. Как отметила парламентарий, американцы имеют право знать о распределении их налогов.