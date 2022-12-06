Авиакомпания «Аврора» сможет летать на иностранных самолетах еще десять лет

Ближайшие десять лет авиакомпания «Аврора» сможет беспроблемно пользоваться иностранными самолетами Airbus A319, после чего они просто постареют. Об этом заявил гендиректор перевозчика Константин Сухоребрик, о чем передает РБК.
Страны Запада запретили поставки авиационной техники в Россию из-за событий на Украине. Оставшиеся в распоряжении «Авроры» самолеты Airbus перерегистрированы в РФ, но все равно принадлежат лизинговым компаниям.
Авиакомпания надеется на поставки новых самолетов отечественного производства с 2024 года. По информации Росавиации, сейчас парк единого дальневосточного перевозчика насчитывает почти 130 судов, в том числе 20 импортных самолетов самой «Авроры».
Росавиация ранее сообщила о выделении средств авиакомпаниям для компенсации операционных расходов на фоне санкционного давления со стороны Запада. Это позволит поддержать работу внутренних перелетов.