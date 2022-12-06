Козловский «подорвал» Ларина и Дукалиса в сериале «Улица разбитых фонарей»

Зрители были в шоке, когда в одной из серий «Улицы разбитых фонарей» погибли самые известные «менты» — Андрей Ларин и Анатолий Дукалис. Во всем оказался виноват 18-летний начинающий актер Данила Козловский, исполнивший роль антагониста.
Ничего не предвещало беды, когда сотрудники уголовного розыска напали на след очередного преступника. Все развивалось по стандартному сценарию: рейд в квартиру злоумышленника, ликвидация злодея. Герои уже готовились отпраздновать победу, но у сценаристов были иные планы на этот счет.
По сюжету, Ларин и Дукалис зачем-то вернулись в квартиру, где лежал убитый герой Козловского. В этот момент у него из руки выпала граната, которая взорвала двух героев. Сослуживцы со слезами на глазах похоронили обоих, пока безутешные телезрители рыдали у телеэкранов.