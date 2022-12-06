Козловский «подорвал» Ларина и Дукалиса в сериале «Улица разбитых фонарей»

По сюжету, Ларин и Дукалис зачем-то вернулись в квартиру, где лежал убитый герой Козловского. В этот момент у него из руки выпала граната, которая взорвала двух героев. Сослуживцы со слезами на глазах похоронили обоих, пока безутешные телезрители рыдали у телеэкранов.