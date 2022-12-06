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Рогов сообщил об ударах российских военных по позициям ВСУ в Запорожье

Армия
Рогов сообщил об ударах российских военных по позициям ВСУ в Запорожье

Вооруженные силы РФ нанесли удар по позициям украинских боевиков. Они располагались в ближайшем пригороде Запорожья, находящегося под контролем Киева, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Жители города могли слышать не менее шести взрывов, уточнил он. О них же сообщило и украинское издание «Страна.ua».

Известно, что российские военнослужащие также наносили удары по складам с боеприпасами. Атаке подверглись и объекты инфраструктуры, используемые Киевом для ведения боевых действий.

Ранее сообщалось о ликвидации двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районе населенного пункта Райгородка. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
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