Молдавский парламент проанализирует резолюцию Европарламента по России

Власти Молдавии начнут прорабатывать официальную позицию относительно резолюции Европейского парламента о признании России «государством-спонсором терроризма». Об этом в эфире телеканала Pro TV рассказал глава правящей партии республики «Действие и солидарность» Игорь Гросу.
Политик заявил, что депутаты страны намерены тщательно проанализировать документ. Только после этого парламент вынесет решение относительно своей позиции по резолюции и примененного в ней определения.
При этом Гросу напомнил о введении на территории республики наказания за поддержку российской спецоперации. По его словам, в ходе последнего социологического опроса действия Кремля поддержали 32 процента населения. Назвав мнение граждан «результатом пропаганды» со стороны Москвы, политик указал на необходимость ужесточить законодательство.
Напомним, 23 ноября ЕП поддержал резолюцию о признании России «спонсором терроризма». В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила назначить данную структуру «спонсором идиотизма».