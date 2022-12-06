Молдавский парламент проанализирует резолюцию Европарламента по России

При этом Гросу напомнил о введении на территории республики наказания за поддержку российской спецоперации. По его словам, в ходе последнего социологического опроса действия Кремля поддержали 32 процента населения. Назвав мнение граждан «результатом пропаганды» со стороны Москвы, политик указал на необходимость ужесточить законодательство.