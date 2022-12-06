Исполнитель роли Шурика ненавидел своего персонажа из комедии Гайдая

Как оказалось, эта роль последовала звезду всю жизнь. По словам Демьяненко, он всегда хотел воплощать в жизнь драматические образы, однако комедийное прошлое помешало ему в этом. Персонаж настолько привязался к актеру, что никем другим его больше не видели. Причем речь не только о кинематографистах, но и о зрителях.