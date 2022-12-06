Исполнитель роли Шурика ненавидел своего персонажа из комедии Гайдая

Актер Александр Демьяненко известен российскому телезрителю по роли забавного парня Шурика из комедии Леонида Гайдая. Однако у самого артиста персонаж любви никогда не вызывал.
Как оказалось, эта роль последовала звезду всю жизнь. По словам Демьяненко, он всегда хотел воплощать в жизнь драматические образы, однако комедийное прошлое помешало ему в этом. Персонаж настолько привязался к актеру, что никем другим его больше не видели. Причем речь не только о кинематографистах, но и о зрителях.
Признался в этом Демьяненко лишь на 50-летний юбилей в 1987 году. Слова актера потрясли весь СССР. Многие поклонники заявили, что артист должен быть благодарен судьбе за всенародную любовь и известность, однако Демьяненко был непреклонен.