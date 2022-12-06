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Финансист Лагуткин: банки могут заблокировать карту из-за подозрительных платежей

Общество
Финансист Лагуткин: банки могут заблокировать карту из-за подозрительных платежей

Банки в редких случаях могут заблокировать карты своих клиентов. Почему это происходит, рассказал глава БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.

Финансовые организации не блокируют карты и переводы клиентов по своему усмотрению. В рамках закона они проводят ряд функций. И если платеж не соответствует критериям, то «пластик» могут заблокировать, пишет «Прайм».

Сомнительными могут показаться переводы, полученные преступным путем. Чтобы разблокировать карту, необходимо обратиться в банк и прояснить ситуацию. Не исключено, что потребуются подтверждающие документы, добавил финансист.

Клиенты кредитных организаций вправе самостоятельно заблокировать карту. Это необходимо сделать, если «пластик» потерялся и не находится в течение длительного срока.
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