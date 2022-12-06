Polsat News: двое наемников из Польши погибли в ходе украинского конфликта

Двое польских наемников, входивших в состав «Интернационального легиона», погибли в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщил журналист издания Polsat News Матеуш Лаховский, опубликовавший соответствующий пост в своем Twitter-аккаунте.
В публикации говорится, что граждане республики участвовали в конфликте на стороне украинской армии. Как уточнил журналист, в Донбассе погибли поляки Януш Шеремет (псевдоним «Казак») и его коллега Кшиштоф.
По данным Следственного комитета России, в боевых действиях на стороне киевского режима участвуют представители 54 стран. Ранее Минобороны РФ доложило об уничтожении двух пунктов временной дислокации иностранных наемников на территории Донецкой Народной Республики.