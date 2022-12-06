Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Polsat News: двое наемников из Польши погибли в ходе украинского конфликта

Армия
Polsat News: двое наемников из Польши погибли в ходе украинского конфликта

Двое польских наемников, входивших в состав «Интернационального легиона», погибли в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщил журналист издания Polsat News Матеуш Лаховский, опубликовавший соответствующий пост в своем Twitter-аккаунте.

В публикации говорится, что граждане республики участвовали в конфликте на стороне украинской армии. Как уточнил журналист, в Донбассе погибли поляки Януш Шеремет (псевдоним «Казак») и его коллега Кшиштоф.

По данным Следственного комитета России, в боевых действиях на стороне киевского режима участвуют представители 54 стран. Ранее Минобороны РФ доложило об уничтожении двух пунктов временной дислокации иностранных наемников на территории Донецкой Народной Республики.
польша наемники украинский конфликт
Военкоры ФАН
Лучшие в аду