Европе следует изучить вопрос пересмотра антироссийских санкций из-за затрат, связанных с Украиной. Такое мнение высказал премьер Венгрии Виктор Орбан.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США и Европа принимают участие в украинском конфликте ради «одних и тех же принципов». Но цена, которую им приходится платить, отличается. Орбан согласился с этим заявлениям и отметил, что Европе необходимо оперативно разрешить энергокризис. Для этого, считает политик, нужно переосмыслить санкции.
Европа продолжает оказывать Украине многомиллиардную помощь. Но эта поддержка делает ее зависимой от Соединенных Штатов. Вашингтон эксплуатирует партнеров в экономической сфере.