Орбан поддержал слова Макрона об украинском кризисе

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США и Европа принимают участие в украинском конфликте ради «одних и тех же принципов». Но цена, которую им приходится платить, отличается. Орбан согласился с этим заявлениям и отметил, что Европе необходимо оперативно разрешить энергокризис. Для этого, считает политик, нужно переосмыслить санкции.