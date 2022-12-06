Осколки украинских снарядов разорвали исконы Свято-Тихвинского храма в Лисичанске

Свято-Тихвинский храм, расположенный в Лисичанске на северо-западе Луганской Народной Республики, пострадал в результате обстрела со стороны украинских боевиков. О серьезных разрушениях рассказал корреспондент издания «Известия» Дмитрий Зименкин.
Журналист отметил, что бойцы ВСУ атаковали город при помощи реактивных систем залпового огня «Град». Под удар попали комнаты храма, предназначенные для ночлега гостей и паломников. Жертв удалось избежать только благодаря тому, что в момент обстрела в помещениях никого не было.
Тем не менее в результате попадания осколков в здании разорвало несколько икон. По словам одного из служителей храма Владимира Быстрикова, киевские власти начали активно «влезать в дела церковные». В частности, он напомнил о введении на Украине запрета на деятельность Русской православной церкви.
Корреспондент Зименкин добавил, что украинские военные наносили удары сразу с нескольких направлений. Свято-Тихвинский храм был обстрелян с Белой Горы, а здание местной администрации — со стороны местного нефтеперерабатывающего завода. Определить это удалось по следам разрушений, пояснил журналист.
Меж тем стало известно о нескольких взрывах на части территории Запорожской области, находящейся под контролем Киева. Информацию предоставил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.