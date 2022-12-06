Осколки украинских снарядов разорвали исконы Свято-Тихвинского храма в Лисичанске

Тем не менее в результате попадания осколков в здании разорвало несколько икон. По словам одного из служителей храма Владимира Быстрикова, киевские власти начали активно «влезать в дела церковные». В частности, он напомнил о введении на Украине запрета на деятельность Русской православной церкви.