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Максим Галкин с щетиной и уставшим взглядом обратился к поклонникам

Шоу-бизнес
Максим Галкин с щетиной и уставшим взглядом обратился к поклонникам

Юморист Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ) через видеосвязь обратился к своим фанатам. Судя по внешнему виду артиста, жизнь на чужбине пошла ему не на пользу.

Галкин заявил о попытке обокрасть россиян от его имени и попросил не верить мошенникам. На ролике комик предстал в не самом опрятном виде с растрепанной шевелюрой. При этом его внешний вид вызывает опасения: появились морщины, лицо покрыто щетиной, во взгляде заметна усталость.

Галкин покинул Россию сразу после начала специальной военной операции. С тех пор он не возвращался на родину и сделал несколько провокационных заявлений, выступив против продолжения боевых действий на Украине.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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