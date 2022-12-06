Максим Галкин с щетиной и уставшим взглядом обратился к поклонникам

Юморист Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ) через видеосвязь обратился к своим фанатам. Судя по внешнему виду артиста, жизнь на чужбине пошла ему не на пользу.
Галкин заявил о попытке обокрасть россиян от его имени и попросил не верить мошенникам. На ролике комик предстал в не самом опрятном виде с растрепанной шевелюрой. При этом его внешний вид вызывает опасения: появились морщины, лицо покрыто щетиной, во взгляде заметна усталость.
Галкин покинул Россию сразу после начала специальной военной операции. С тех пор он не возвращался на родину и сделал несколько провокационных заявлений, выступив против продолжения боевых действий на Украине.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами