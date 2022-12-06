Регина Тодоренко довела старшего сына до слез отменой вечеринки в честь дня рождения

Ведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов отметили день рождения старшего сына Михаила. Но ребенок остался без праздника.
Сыну Тодоренко и Топалова исполнилось четыре года 5 декабря. На днях Михаил заболел, и звезде «Орла и решки» пришлось пойти на трудный шаг — отменить праздничную вечеринку.
Именинник сильно расстроился и расплакался из-за решения звездной матери. Сама Тодоренко тоже начала переживать. Но она подготовила небольшой сюрприз, чтобы утешить сына. Ведущая заказала много шариков и торт с героями «Маугли».
«Родительство — это высший пилотаж, особенно с таким чутким, таким восприимчивым и темпераментным ребенком, как ты! Пусть твое сердце будет наполнено любовью», — написала Тодоренко в соцсетях.
Летом телеведущая стала мамой во второй раз. Регина Тодоренко решила не засиживаться в декрете и вернулась к работе. За несколько месяцев ей удалось вернуть подтянутую фигуру.