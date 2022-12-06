Гинцбург заявил о готовности уникального российского препарата против гриппа

Вакцина, защищающая от разных штаммов гриппа, прошла стадию разработки в РФ. Об этом сообщил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Ученый заявил, что вакцина сможет защитить от заражения свиным гриппом и, возможно, птичьим. По предварительным данным, ревакцинацию этого препарата нужно будет проводить не чаще, чем каждые три-четыре года, передает ТАСС.
Гинцбург ранее отметил схожесть свиного гриппа с новой коронавирусной инфекцией. По его словам, вирус поражает дыхательную систему человека по аналогии с COVID-19 и создает иммунодефицит.