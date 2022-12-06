Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Гинцбург заявил о готовности уникального российского препарата против гриппа

Общество
Гинцбург заявил о готовности уникального российского препарата против гриппа

Вакцина, защищающая от разных штаммов гриппа, прошла стадию разработки в РФ. Об этом сообщил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый заявил, что вакцина сможет защитить от заражения свиным гриппом и, возможно, птичьим. По предварительным данным, ревакцинацию этого препарата нужно будет проводить не чаще, чем каждые три-четыре года, передает ТАСС.

Гинцбург ранее отметил схожесть свиного гриппа с новой коронавирусной инфекцией. По его словам, вирус поражает дыхательную систему человека по аналогии с COVID-19 и создает иммунодефицит.
центр гамалеи александр гинцбург вакцина грипп
Военкоры ФАН
Лучшие в аду