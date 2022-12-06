Пентагон: США и Австралия усилят сотрудничество в военной сфере из-за активности Китая

Согласно тексту документа, Вашингтон и Канберра считают дестабилизирующими действия Пекина в военной сфере. В связи с этим оба министра «подтвердили приверженность углублению двустороннего сотрудничества в сфере обороны». При этом стороны намерены расширять контакты при обсуждении операций и расстановке сил.