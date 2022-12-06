Пентагон: США и Австралия усилят сотрудничество в военной сфере из-за активности Китая

Глава министерства обороны США Ллойд Остин провел встречу с австралийским коллегой Ричардом Марлзом, в ходе которой политики договорились наращивать двустороннее военно-техническое сотрудничество для противостояния Китаю. Об этом в письменном заявлении сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Согласно тексту документа, Вашингтон и Канберра считают дестабилизирующими действия Пекина в военной сфере. В связи с этим оба министра «подтвердили приверженность углублению двустороннего сотрудничества в сфере обороны». При этом стороны намерены расширять контакты при обсуждении операций и расстановке сил.
В Пентагоне отметили, что участники встречи обменялись мнениями по поводу поддержания региональной безопасности. Остин и Марлз решительно настроены противодействовать военной активности китайского руководства, подчеркнул Райдер.
Он добавил, что США и Австралия также договорились продолжать сотрудничество для реализации общего видения свободного Индо-Тихоокеанского региона.
Ранее Пентагон признал, что США столкнулись с трудностями при создании вооружений по мере истощения запасов в результате поддержки Украины. В связи с этим власти начали искать способы нарастить производство.