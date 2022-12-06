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Огонь охватил коммерческое помещение в строящемся ЖК «Геометрия» в Кудрово

Происшествия
Огонь охватил коммерческое помещение в строящемся ЖК «Геометрия» в Кудрово

Пожар произошел на территории строящегося ЖК «Геометрия» в Кудрово в ночь на 6 декабря. Кадрами поделились очевидцы в соцсетях.

Согласно информации свидетелей, огонь охватил коммерческое помещение со стройматериалами, расположенное на первом этаже. Спустя несколько минут из окон здания повалили клубы дыма, пишет 78.RU.

К дому 16 по проспекту Строителей прибыли сотрудники МЧС. Через 20 минут спасатели ликвидировали возгорание. Уточняется, что в результате случившегося в доме обвалилась стена. Информация о пострадавших и причинах пожара станет известна позднее.

Накануне мощный пожар разгорелся на территории Василеостровского района. Огонь распространился в автосервисе по площади 120 квадратных метров. В тушении задействовали 30 спасателей.
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