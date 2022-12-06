Огонь охватил коммерческое помещение в строящемся ЖК «Геометрия» в Кудрово

К дому 16 по проспекту Строителей прибыли сотрудники МЧС. Через 20 минут спасатели ликвидировали возгорание. Уточняется, что в результате случившегося в доме обвалилась стена. Информация о пострадавших и причинах пожара станет известна позднее.