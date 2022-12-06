Минздрав: большинство россиян переносят грипп и ОРВИ в легкой форме

Большинство пациентов с ОРВИ, гриппом и COVID-19 переносят заболевания в легкой форме, однако даже в этом случае могут обостриться хронические недуги. Об этом предупредила главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава РФ, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Оксана Драпкина.
Все вышеуказанные заболевания начинают активнее циркулировать с приходом холодной погоды, и этот год не стал исключением, отметила врач. Чаще речь идет о легких формах, но встречаются случаи тяжелого течения, которые требуют госпитализации из-за риска развития осложнений или летального исхода.
Респираторные инфекции даже в легкой форме могут спровоцировать приступы стенокардии, если у человека есть ишемическая болезнь сердца. Пациенты с цереброваскулярной болезнью рискуют столкнуться с головокружением.
Врач Александр Мясников ранее напомнил о мерах защиты от гриппа. Он призвал россиян избегать людных мест и вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.