Минздрав: большинство россиян переносят грипп и ОРВИ в легкой форме

Большинство пациентов с ОРВИ, гриппом и COVID-19 переносят заболевания в легкой форме, однако даже в этом случае могут обостриться хронические недуги. Об этом предупредила главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава РФ, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Оксана Драпкина.