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Джон Болтон хочет побороться за кресло президента США в 2024 году

Политика
Джон Болтон хочет побороться за кресло президента США в 2024 году

Бывший советник администрации США по национальной безопасности Джон Болтон готов выдвинуть свою кандидатуру на должность президента в 2024 году. Об этом сам политик написал на своей странице в соцсети Twitter.

По словам Болтона, он готов участвовать в президентской гонке, если действующие кандидаты-республиканцы не отрекутся от экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Сам бывший президент США уже подал заявку на участие в выборах главы государства.

Трамп ранее заявил о «массовом мошенничестве» на выборах 2020 года, которое, по его словам, позволяет отменить все правила и статьи, включая прописанные в конституции. Однако по мнению Болтона, постановка вопроса о конституции является «антиамериканским» понятием.
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