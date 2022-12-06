Джон Болтон хочет побороться за кресло президента США в 2024 году

Бывший советник администрации США по национальной безопасности Джон Болтон готов выдвинуть свою кандидатуру на должность президента в 2024 году. Об этом сам политик написал на своей странице в соцсети Twitter.
По словам Болтона, он готов участвовать в президентской гонке, если действующие кандидаты-республиканцы не отрекутся от экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Сам бывший президент США уже подал заявку на участие в выборах главы государства.
Трамп ранее заявил о «массовом мошенничестве» на выборах 2020 года, которое, по его словам, позволяет отменить все правила и статьи, включая прописанные в конституции. Однако по мнению Болтона, постановка вопроса о конституции является «антиамериканским» понятием.