Власти Соединенных Штатов своими действиями спровоцировали конфликт на территории Донбасса. Такое мнение высказал американский режиссер Оливер Стоун в интервью газете Politika.
По его словам, США указывают России, что делать. Однако это смешно, учитывая прошлые поступки американских властей. Стоун отметил, что все обвиняют Москву в конфликте на Украине, однако на деле подлинным виновником происходящего является именно Вашингтон.
Режиссер напомнил, что с 2014 года США активно начали вооружать Украину, из-за чего многие жители Донбасса были вынуждены покинуть свои дома. С этого момента, считает Стоун, Киев перестал придерживаться нейтралитета.
Он уверен, что США «нарушают все правила, когда хотят». Однако при этом они являются «профессионалами» по части осуждения других государств.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказался, когда странам следует начать обсуждение гарантий безопасности для России. По его мнению, это необходимо делать в последнюю очередь.