Юрист Соловьев: мошенники придумали новую схему для обмана самых искушенных россиян

Следующим шагом мошенники направляют жертве документы о взятии кредита. Человек видит персональные данные и поддельную подпись. По словам юриста, в этот момент у граждан пропадает критическое мышление и они соглашаются следовать дальнейшим инструкциям. Позже выясняется, что никаких кредитов на их имя не было оформлено.