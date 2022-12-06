Юрист Соловьев: мошенники придумали новую схему для обмана самых искушенных россиян

Телефонные мошенники научились обманывать даже самых искушенных россиян. Новая схема обмана активно применяется аферистами в Поволжье и центральных регионах страны, предупредил юрист Иван Соловьев.
Злоумышленники связываются с потенциальной жертвой и сообщают, что в одном из банков кто-то пытается оформить на его имя кредит. Некоторые россияне, наслышанные о телефонных аферистах, сомневаются в необходимости переводить деньги, пишет «Прайм».
Следующим шагом мошенники направляют жертве документы о взятии кредита. Человек видит персональные данные и поддельную подпись. По словам юриста, в этот момент у граждан пропадает критическое мышление и они соглашаются следовать дальнейшим инструкциям. Позже выясняется, что никаких кредитов на их имя не было оформлено.
Чаще всего жертвами телефонного мошенничества становятся пожилые люди. Во Владивостоке неизвестный решил «помочь» пенсионерке сохранить сбережения и попросил перевести деньги на спецсчет.