Юрий Лоза высмеял высокопарную речь Лаймы Вайкуле об СССР

Певец Юрий Лоза вспомнил слова вокалистки Лаймы Вайкуле, которая заявила, что кормила весь СССР, а Алла Пугачева — всю Россию. В интервью Пятому каналу артист объяснил, почему сбежавшая из страны артистка не права.
Певец задался вопросом, как Вайкуле могла кого-то накормить. По его словам, она просто «зарабатывала бабки и вывозила их из России», не вкладывая ни рубля в развитие страны, которая дала ей все.
Кроме того, Лоза вспомнил, что в начале 80-х прошлого столетия артистам и впрямь приходилось нелегко, работая по концертной ставке, которая на тот момент была небольшая. Однако в те времена Вайкуле вообще не было на эстраде СССР.