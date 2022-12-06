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Юрий Лоза высмеял высокопарную речь Лаймы Вайкуле об СССР

Шоу-бизнес
Юрий Лоза высмеял высокопарную речь Лаймы Вайкуле об СССР

Певец Юрий Лоза вспомнил слова вокалистки Лаймы Вайкуле, которая заявила, что кормила весь СССР, а Алла Пугачева — всю Россию. В интервью Пятому каналу артист объяснил, почему сбежавшая из страны артистка не права.

Певец задался вопросом, как Вайкуле могла кого-то накормить. По его словам, она просто «зарабатывала бабки и вывозила их из России», не вкладывая ни рубля в развитие страны, которая дала ей все.

Кроме того, Лоза вспомнил, что в начале 80-х прошлого столетия артистам и впрямь приходилось нелегко, работая по концертной ставке, которая на тот момент была небольшая. Однако в те времена Вайкуле вообще не было на эстраде СССР.
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