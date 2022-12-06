Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Конгрессвумен Тейлор Грин: Украина должна отчитаться о тратах полученных от США денег

Политика
Конгрессвумен Тейлор Грин: Украина должна отчитаться о тратах полученных от США денег

Граждане Соединенных Штатов имеют право знать, на что были потрачены выделенные Украине деньги. Об этом в своем Twitter-аккаунте написала американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Политик призвала провести аудит средств, которые Киев получил от Вашингтона в качестве финансовой и военной помощи. При этом она заявила, что Белому дому стоит прекратить потакать требованиям украинского президента Владимира Зеленского. Глава государства продолжает просить у США деньги и вооружения, норовя втянуть страну в третью мировую войну.

Ранее Марджори Тейлор Грин уже выступала с похожей инициативой об аудите. Идею о создании соответствующего законопроекта поддержали десять ее коллег из Республиканской партии.
марджори тейлор грин Украина финансирование сша конгресс
Военкоры ФАН
Лучшие в аду