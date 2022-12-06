Конгрессвумен Тейлор Грин: Украина должна отчитаться о тратах полученных от США денег

Политик призвала провести аудит средств, которые Киев получил от Вашингтона в качестве финансовой и военной помощи. При этом она заявила, что Белому дому стоит прекратить потакать требованиям украинского президента Владимира Зеленского. Глава государства продолжает просить у США деньги и вооружения, норовя втянуть страну в третью мировую войну.