Граждане Соединенных Штатов имеют право знать, на что были потрачены выделенные Украине деньги. Об этом в своем Twitter-аккаунте написала американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
Политик призвала провести аудит средств, которые Киев получил от Вашингтона в качестве финансовой и военной помощи. При этом она заявила, что Белому дому стоит прекратить потакать требованиям украинского президента Владимира Зеленского. Глава государства продолжает просить у США деньги и вооружения, норовя втянуть страну в третью мировую войну.
Ранее Марджори Тейлор Грин уже выступала с похожей инициативой об аудите. Идею о создании соответствующего законопроекта поддержали десять ее коллег из Республиканской партии.