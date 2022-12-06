Саперы не нашли взрывчатых веществ на упавшей в Молдавии ракете

Саперы осмотрели корпус и обломки ракеты, упавшей на территории Молдавии у границы с Украиной. О результатах проверки МВД республики написало в своем Telegram-канале.
Специалисты не обнаружили на снаряде взрывчатых веществ. В ведомстве добавили, что осмотру подверглись корпус ракеты и четыре его элемента, найденных в разных районах. В связи с этим рисков взрыва нет.
Неразорвавшаяся ракета была найдена 5 декабря на севере Молдавии недалеко от города Бричаны. Как считает российский военный эксперт Алексей Леонков, снаряды с высокой вероятностью могут принадлежать украинскому комплексу противовоздушной обороны (ПВО) С-300.