Верховный суд Украины не увидел проявлений нацизма в символике дивизии СС «Галичина»

Украинский Верховный суд не увидел ничего нацистского в символике дивизии СС «Галичина». Судебные тяжбы длились на протяжении пяти лет, передает издание «Страна.ua» со ссылкой на адвоката Украинского института национальной памяти Вячеслава Якубенко.
В 2020 году суд первой инстанции на Украине признал противозаконными действия института национальной памяти, отказавшегося признавать символику «Галичины» попадающей под запрет применения нацистской символики. Накануне соответствующее решение было отменено указом Верховного суда Украины.
«Верховный Суд поставил точку в длительной судебной эпопее, инициированной еще 5 лет назад», — сказал юрист.
Тем временем Венгрия решила не принимать участие в тренировках военнослужащих армии Украины. Власти отмечают, что стране уже поступало соответствующее предложение, однако Будапешт ответил решительным отказом.