Верховный суд Украины не увидел проявлений нацизма в символике дивизии СС «Галичина»

Украинский Верховный суд не увидел ничего нацистского в символике дивизии СС «Галичина». Судебные тяжбы длились на протяжении пяти лет, передает издание «Страна.ua» со ссылкой на адвоката Украинского института национальной памяти Вячеслава Якубенко.