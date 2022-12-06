Компания «Укрэнерго» озвучила сроки восстановления производства электричества в стране

Специалистам потребуется один—два дня, чтобы восстановить производство электричества на Украине. Об этом пишет местное издание «Страна.ua» со ссылкой на главу компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.
Энергетическая инфраструктура Украины стала одной из целей для нанесения ударов со стороны ВС России. Кудрицкий подтвердил, что в ближайшие дни в стране будет наблюдаться дефицит в системе.
«День-два нужно на восстановление производства электроэнергии в системе — после этого ожидаем, что ситуация стабилизируется. Это будет вся Украина», — добавил глава компании.
На данный момент семь регионов страны оказались в сложной ситуации из-за отключения электроэнергии. Речь идет о Винницкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской и других областях Украины.