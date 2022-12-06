Рогов сообщил о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье

Несколько громких взрывов прогремело на территории областного центра Запорожской области. Об этом написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
В настоящее время Запорожье временно находится под контролем режима президента Украины Владимира Зеленского. По словам Рогова, после серии взрывов на территории города зазвучали сирены воздушной тревоги.
Информации о возможных пострадавших и разрушениях на земле не поступало. По сообщениям местных жителей, прозвучало не менее шести взрывов. Все подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее несколько взрывов прогремели на территории Никополя Днепропетровской области Украины. Об объявлении воздушной тревоги в городе не сообщалось.