Молдавский депутат Гросу призвал отказаться от преждевременных оценок по упавшей ракете

Необходимо дождаться результатов экспертизы по упавшей ракете в Молдавии прежде, чем делать какие-то выводы. Об этом заявил спикер парламента страны Игорь Гросу.
Правоохранительные органы Молдавии сообщили, что пограничная служба обнаружила остатки ракеты вблизи от города Бричаны в северной части государства. Позже минобороны страны прокомментировало эту информацию, заявив, что найденный объект является обломками снаряда.
Гросу отметил, что место падения очень близко к границе с Украиной. По его словам, сейчас не стоит наводить панику, а нужно провести оценку ситуации и выяснить, кто несет за это ответственность.
По предварительной информации, обломки принадлежат зенитной ракете комплекса С-300. Ряд экспертов указали на схожесть этой ситуации с падением снаряда на территории Польши.