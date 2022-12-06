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Молдавский депутат Гросу призвал отказаться от преждевременных оценок по упавшей ракете

Политика
Молдавский депутат Гросу призвал отказаться от преждевременных оценок по упавшей ракете

Необходимо дождаться результатов экспертизы по упавшей ракете в Молдавии прежде, чем делать какие-то выводы. Об этом заявил спикер парламента страны Игорь Гросу.

Правоохранительные органы Молдавии сообщили, что пограничная служба обнаружила остатки ракеты вблизи от города Бричаны в северной части государства. Позже минобороны страны прокомментировало эту информацию, заявив, что найденный объект является обломками снаряда.

Гросу отметил, что место падения очень близко к границе с Украиной. По его словам, сейчас не стоит наводить панику, а нужно провести оценку ситуации и выяснить, кто несет за это ответственность.

По предварительной информации, обломки принадлежат зенитной ракете комплекса С-300. Ряд экспертов указали на схожесть этой ситуации с падением снаряда на территории Польши.
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