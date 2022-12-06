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Боррель призвал обсуждать гарантии безопасности для России в последнюю очередь

Политика
Боррель призвал обсуждать гарантии безопасности для России в последнюю очередь

Странам Европейского союза следует в первую очередь вести дискуссии по гарантиям безопасности для Украины. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

Он выступил на симпозиуме, организованном парижским Институтом Жака Делора. По мнению Борреля, урегулирование конфликта на Украине должно осуществляться в соответствии с нормами международного права, его слова приводит Agence France-Presse.

Глава дипломатии подчеркнул, что сперва необходимо предоставить гарантии безопасности Киеву, и только после этого можно будет обсудить аналогичные условия для Москвы. При этом Боррель сообщил, что продолжающиеся удары по военным объектам на Украине повышают шансы на вступление страны в Евросоюз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем. Политики подписали декларацию о поддержке Киева по вступлению в НАТО.
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