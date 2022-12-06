Боррель призвал обсуждать гарантии безопасности для России в последнюю очередь

Глава дипломатии подчеркнул, что сперва необходимо предоставить гарантии безопасности Киеву, и только после этого можно будет обсудить аналогичные условия для Москвы. При этом Боррель сообщил, что продолжающиеся удары по военным объектам на Украине повышают шансы на вступление страны в Евросоюз.