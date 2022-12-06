ГД изучит законопроект о введении 13-й пенсии в декабре

Законопроект о выплате дополнительной пенсии по старости внесут в Госдуму. Авторами инициативы стали депутаты партии «Справедливая Россия — За правду».
Депутаты предлагают внести изменения в закон «О страховых пенсиях». Согласно проекту, дополнительные декабрьские выплаты будут положены тем, кто получает пособие по старости, пишет ТАСС. Таким образом государство сможет поддержать пожилых людей перед праздниками.
Президент РФ Владими Путин поручил кабмину проработать вопрос относительно индексации пенсий работающим инвалидам. Разговор о корректировке выплат состоялся в рамках онлайн-встречи с людьми с ограниченными возможностями здоровья и общественниками.