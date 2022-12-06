ГД изучит законопроект о введении 13-й пенсии в декабре

Депутаты предлагают внести изменения в закон «О страховых пенсиях». Согласно проекту, дополнительные декабрьские выплаты будут положены тем, кто получает пособие по старости, пишет ТАСС. Таким образом государство сможет поддержать пожилых людей перед праздниками.