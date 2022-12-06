Венгрия отказалась принимать участие в подготовке украинских солдат

Венгрия не собирается принимать участие в подготовке украинских военнослужащих, как это делают некоторые европейские страны. Об этом заявил госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в Министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер.