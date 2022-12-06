Венгрия отказалась принимать участие в подготовке украинских солдат

Венгрия не собирается принимать участие в подготовке украинских военнослужащих, как это делают некоторые европейские страны. Об этом заявил госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в Министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер.
Стране уже поступало соответствующее предложение, однако Будапешт дал решительный отказ. Подготовка ВСУ, по словам Менцера, лишь усугубит конфликт, а Венгрия желает двигаться к миру. Об этом представитель МИД написал в своих социальных сетях.
Венгерское правительство также отказалось поставлять Украине военную технику. Подобное решение соответствует интересам национальной безопасности страны, заявили в Будапеште.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о планах выступить против намерения Евросоюза предоставить Украине 18 миллиардов евро. Такое решение объяснил политолог Владимир Джаралла.