Карин Жан-Пьер на вопрос о скандалах Хантера Байдена начала обвинять Илона Маска

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопросы журналистов в ходе регулярного брифинга. Международный ФАН публикует самые ключевые заявления представителя администрации.
Отвечая на вопросы корреспондентов, Жан-Пьер обвинила миллиардера Илона Маска в попытке отвлечь внимание людей от распространившихся в соцсети Twitter «ненависти и антисемитизма». По ее словам, именно для этого бизнесмен ввязался в скандал с ноутбуком Хантера Байдена.
Помимо этого, темами для обсуждения стали введение ценового потолка на российскую нефть, бюджет Соединенных Штатов на следующий год, миграционный кризис и состояние энергетической инфрастуктуры страны.
В частности, Карин Жан-Пьер заявила о надежде Вашингтона на продолжение поставок черного золота из России на мировой рынок. При этом она подчеркнула, что сами США не планируют закупать топливо для восстановления стратегического резерва государства.
Также пресс-секретарь опровергла слухи о скором введении нового метода борьбы с нелегальными переселенцами, признав несовременность действующей в США миграционной системы.