Карин Жан-Пьер на вопрос о скандалах Хантера Байдена начала обвинять Илона Маска

Отвечая на вопросы корреспондентов, Жан-Пьер обвинила миллиардера Илона Маска в попытке отвлечь внимание людей от распространившихся в соцсети Twitter «ненависти и антисемитизма». По ее словам, именно для этого бизнесмен ввязался в скандал с ноутбуком Хантера Байдена.